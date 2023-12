Iu dogj makina, Kozaku shpërthen në ofendime: Unë se rr**j për një GLE, kam lekë me thasë

Makina e personazhit të njohur në “TikTok”, Kozak Braçi, është djegur gjatë natës, teksa mjeti ishte i parkuar pranë banesës së tij.

Kozak Braçi ka publikuar pamjet nga makina në flakë, e cila është shkrumbuar tërësisht nga zjarri.

Pas ngjarjes personazhi i “Tik Tok” ka shpërthyer në ofendime në rrjetet sociale, ku kërcënon se do e gjejë vetë personin që i vuri flakën automjetit të tij, nëse nuk e gjen shteti.

Ai është shprehur se kjo nuk është hera e parë që i ndodh një incident i tillë.“Po nuk e gjeti shteti këtë herë, do e gjej vetë”, shkruan Kozaku krahas imazheve.

Ndërsa shton se: “Jam çuar në 4 të mëngjesit dhe kam parë këtë pamje, duke mu djegur makina. Në shtëpi dhe në makinë lëviz fëmija ime 6 muajsh. Është e disata herë që ndodhin këto gjëra. Dikush që ka diçka me mua le të më gjejë 24 orë rrugve jam, por jo tek makina dhe shtëpia ime, ku ka vetëm gra e fëmijë.”

Personazhi i “Tik Tok” shprehet se nuk e vret mendjen për një automjet tip GLE, pasi “ka lekë me thasë”, duke iu thekuar se: “Do t’i q*ihet motra kushdo që e ka bërë. Unë se rruaj k*arin për një GL se me tall k*rin e kisha, tani do tall k*rin me SVR o p*dh motra”.