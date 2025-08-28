Shënjestër e shpërthimit me tritol në Fushë-Kuqe? Jozefin Marku: "Mali nuk tundet se fryn era..."
Këngëtari Jozefin Marku ka reaguar lidhur me lajmet se lënda plasëse që iu vendos një banese në Fushë-Kuqe, kishte atë në shenjestër.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Jozi mohon që shpërthimi në fjalë kishte të bënte me të. Sipas tij, organet shtetërore kanë nxjerrë një deklaratë shumë të qartë se ku ka ndodhur shpërthimi.
“Rreth asaj që po flitet për mua, nuk është e vërtetë.
Organet shtetërore kanë nxjerrë një deklaratë shumë të qartë se ku ka ndodhur, ndërsa portalet hamendësojnë sikur të ishin pjesë e asaj ngjarjeje, ishte për të e për atë. Ju detyrohem t’ju sqaroj që nuk qëndron kështu e vërteta.
Faleminderit për secilin nga ju që ka shprehur merakun me mesazhe. Dhe ju dua shumë. Mali nuk tundet se fryn era”, shprehet Jozi.