“Ishte psikopat”, Jori rrëfen arsyet e ndarjes nga ish i dashuri dhe se çfarë i kërkonte ai

Jori Delli, konkurrentja simpatike e Big Brother, ndau disa të pathëna për jetën e saj private.

Në një bisedë me mikeshën e saj brenda shtëpisë, Dean, foli për ish-të dashurin e saj dhe arsyen e ndarjes nga ai, gjatë periudhës së Covid.

Bukuroshja e quajti atë “psikopat”, dhe se nuk i pëlqente kur ai i kërkonte të rrinin shumë kohë bashkë.

“Ishte bërë psikopat mi, më thoshte: ‘Ti s’më do më’. Unë i thosha: ‘Më fal, kur nuk ishte Covid, ne takoheshim në të njëjtat orare, këto gjëra bënim’. Donte që të rrija gjithë ditën me atë. Se ai nuk punonte. Është e çuditshme, një ditë dua të rri 24 orë me atë, një ditë dua të rri vetëm”, tha ajo.