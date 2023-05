"Ishte ideja e të dyve"/ Stresi flet për sherrin e sajuar me Noizyn

Stresi, i ftuar tek “Mos i bjer me top”, ka folur edhe për rrengun me "sherrin" që bëri me Noizyn përpara se të nxirrnin bashkëpunimin e tyre të parë.

Ai shprehet se e bënë këtë lojë për të parë se kujt do i bëhej qejfi për prishjen e marrëdhënies mes tyre e kujt jo, prandaj u përpoqën ta bënin më të besueshme. Madje Stresi tregon se shumë familjarë e kanë marrë në telefon sepse ishin mërzitur.

Stresi: Kjo është bërë për të parë reaksionin e njerëzve. Sepse njerëzit nëse të duan realisht të mirën nga ky bashkëpunim apo nga kjo që na ka ndodhur neve, njerëzit do mërziteshin shumë nga kjo rreng.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ne kemi dashur të nxjerrim ato mbeturinat që sjell deti në sipërfaqe. Kemi dashur të shohim njerëzit që i bëhet qejfi si në publik dhe brenda nesh. Ishte ideja e të dyve.

Ronaldo Sharka: Shumë fansa u mërzitën.

Stresi: Janë merakosur shumë, të shtëpisë mua më kanë marrë në telefon, më kanë marrë miq të ngushtë, edhe Noizyn e kanë marrë shumë njerëz, shumë shokë.

Erjola Doci: E keni mbajtur lojën me njerëzit e afërt?

Stresi: E kemi mbajtur me të gjithë lojën deri diku, sepse një rreng ashtu duhet të mbahet