“Isha i sigurt se do të ndahej nga unë”, Matthew Perry vdiq në ditëlindjen e Julia Roberts

Matthew Perry vdiq në moshën 54-vjeçare të shtunën, më 28 tetor, që rastësisht ishte ditëlindja e ish të dashurës së tij Julia Roberts. Aktorja, e cila dje mbushi 56 vjeç dhe Perry ishin çift në mesin e viteve 1990.



Perry shkroi në kujtimet e tij të vitit 2022, ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, se si aktorja thuhet se donte të kalonte në Friends, por vetëm nëse ajo do të ishte pjesë e një historie me personazhin tim të Chandler Bing në ‘Friends’.

Perry i dërgoi Roberts tre duzina trëndafila dhe një kartë për ta inkurajuar më tej që t’i thoshte po hitit komik të NBC – me kërkesë të krijueses Marta Kauffman.

“Kështu filloi një flirt tre mujor me letra mes tyre, pasi bëhej fjalë për periudhën para internetit, përpara telefonave celularë – të gjitha shkëmbimet tona ishin me faks e letra. Dhe ishin shumë, qindra”, shkruan Perry në librin e tij. “Tri ose katër herë në ditë ulesha pranë faksit dhe prisja që letra e saj e radhës të vinte ngadalë.”

Letrat e dërguara me faks, të cilat “u bënë romantike”, më pas u kthyen në telefonata që zgjasnin 5 orë. Pastaj Julia u shfaq në derën e tij.

“Kur e hapa, ja ku ishte, një Julia Roberts e qeshur në anën tjetër. Mendoj se thashë diçka si, ‘Oh, Julia Roberts’”, kujton ai. Roberts më pas do të shfaqej në Friends ndërsa ata ishin tashmë çift. Ata e kaluan Vitin e Ri 2006 së bashku në shtëpinë e familjes së aktorit në New Mexico përpara se të dy të ndaheshin dy muaj më vonë.

“Takimi me Julia Roberts ishte shumë për mua. Unë isha vazhdimisht i sigurt se ajo do të ndahej nga u