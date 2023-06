Ish-bashkëshorti i lidhur me Fifin, Adrola Dushi ka dy fjalë për këngëtaren

Këngëtarja e njohur, Fifi, ka disa muaj që është duke shijuar romancën e saj me Adis Patushin.

Ata janë mjaft aktivë në rrjetet sociale, ku nuk mungojnë postimet ku shfaqen në shoqërinë e njëri-tjetrit. Çifti duket se është në çdo moment bashkë dhe është shumë i dashuruar.

E kur Fifi e Adisi bënë publike lidhjen e tyre, fansat ishin kuriozë të dinin se çfarë mendon ish-bashkëshortja e tij, Adrola Dushi për këtë marrëdhënie.

Modelja e dashur për publikun është pyetur se çfarë mendimi ka për Fifin dhe ajo i ka habitur të gjithë me përgjigjen e saj.

Sipas Adrolës, këngëtarja është një artiste të cilën ajo e vlerëson shumë dhe teksa të gjithë prisnin një reagim në lidhje me marrëdhënien e saj me ish-partnerin e modeles, Dushi i uroj këngëtares shumë lumturi në jetën e saj.

“Fifi është një artiste që na ka prekur zemrat të gjithëve, e vlerësoj shumë si artiste me tekstet e saj, me muzikën e saj, me zërin e saj. Fifi është një nga ata njerëz që i duhet shumë lumturi në jetë dhe ia uroj me gjithë zemër”– u shpreh ajo.

Adrola dhe Adisi u bënë për herë të parë prindër të një djali por pak kohë pas ardhjes së tij në jetë, ata u ndanë dhe tashmë kujdesen të dy për Troin ndonëse ai jeton me Adrolën.