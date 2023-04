Irina Shayk “josh” Leonardo DiCaprio, nxjerr linjat perfekte me bikini me taka

Supermodelja Irina Shayk është rikthyer fuqishëm në rrjetet sociale me poza të nxehta. Sesioni i ri i fotove vjen pas paraqitjes së saj në Coachella ku krah saj ishte Leonardo DiCaprio. Supermodelja ka bërë një postim përmes profilit të saj, duke pozuar me rroba banje me bikini të zeza dhe çizme me taka të larta.

Me rroba banje të zeza dhe po ashtu me çizmet e zeza, bukuroshja ruse është fotografuar pranë pishinës dhe dritares së një shtëpie.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Që në orën e parë të postimit, fotot e Irina Shayk morën më shumë se 150 mijë pëlqime. Së bashku me DiCaprion në festivalin Coachella Shayk ka treguar se nuk është gati t’i japë aktorit një shans të dytë.

Ajo është parë duke shijuar shoqërinë e Leonardo DiCaprios gjatë fundjavës dhe sipas Page Six, ata dukeshin shumë rehat me njëri-tjetrin dhe shpesh i buzëqeshnin njëri-tjetrit.

Aktori dhe supermodelja festuan së bashku deri në orët e para të së dielës. DiCaprio, i cili është përfolur shumë në media për partneret dhe vajzat me të cilat shoqërohet, duket se po shijon shoqërinë e bukuroshes ruse, duke ngritur shumë pikëpyetje nëse ata janë thjesht miq të mirë apo ka një romancë mes tyre.