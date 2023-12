"Investova lekët e mia, është mosmirënjohës", shpërthen reperi GBMC, zbulon "borxhet" e Noizyt

Reperi GBMC, i cili është pjesë e trupit muzikor shqiptar prej më tepër se 15 vitesh së fundmi ka qenë i ftuar në emisionin 'Glamour Zone' të moderatores Ester Bylyku, ku foli për herë të parë për borxhet e reperit Noizy.

Noizy eshtë bërë i njohur vitin 2009 me këngët 'Otr me zemër' (një bashkëpunim me GBMC), 'Jena mbretër', 'Malet e Dibrës' etj.

Të gjitha këto këngë janë punuar në studion 'Zig Zag Records' të reperit GBMC. Gjatë intervistës së fundit përballë moderatores Ester Bylyku, ai u shpreh se ka investuar me mijëra euro për Noizyn, dhe ende nuk i ka marrë ato lekë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

GBMC dhe Noizy prej më tepër se 8 vitesh kanë mosmarrëveshje me njëri-tjetrin, në rrëfimin e tij GBMC, u shpreh se është zhgënjyer nga Noizy dhe mosmirënjohja e tij.

Ester Bylyku: Cilin nga artistët e ke ndihmuar, por nuk ta ka ditur?

GBMC: Ai që thotë 'Jam Mbreti', Noizy. Unë kam investuar nga xhepi im dhe është gjynah kur investon me ndershmërinë më të madhe dhe tjetri nuk ta di.

Unë e ndihmova atë zotrinë (Noizyn), dhe bëra gabim në biznes, sepse nuk duhej të investoja aq shumë lekë./Oranews