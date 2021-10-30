Iliri: Mezi po pres të kem një nominim përballë Donaldit
Për të disatën puntatë rradhazi, Iliri dhe Donaldi kanë debatuar me njëri-tjetrin lidhur me alencat që po krijohen në shtëpi.
Gjatë spekaklit të mbrëmshëm, Donaldi u përball me Ilirin për shkak se ky i fundit ka tentuar të përllogarisë me miqtë e tij nominimet.
Menjëherë pas përfundimit të spektaklit ishte Iliri ai i cili shprehu dëshirën se dotë donte një nominim vetëm për vetëm me Donaldin.
‘’Do kisha shumë dëshirë të dilja në nominim e të, mezi po pres’’,- tha Iliri.
Donaldi para pak ditësh u përzgjodh si i preferuari i publikut, ndërsa Iliri rezulton si i preferuari i banorëve.
Kjo përballje mund të vendosë përfundimisht dominancën mes tyre në këtë edicion.topchannel