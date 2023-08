Ilir Shaqiri rikthehet në Top Channel, ja në cilin emision do ta shohim së shpejti

Vjeshta po vjen e bashkë me të pritet të fillojë edhe sezoni i dytë i “Dancing with the Stars” në Top Channel. Përpos emrave të konkurrentëve, publiku ka qenë kurioz edhe për jurinë.

Sara Hoxha, Lori Balaj janë dy nga vajzat që do shohim në juri. Kryefjala bën të ditur se në juri do shohim edhe Ilir Shaqirin.

Kledi Kadiu e ka refuzuar ftesën për të qenë sivjet pjesë e spektaklit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Po ashtu edhe Valbona Selimllari ka konfirmuar se do të jetë sërish pjesë e jurisë.