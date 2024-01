Çift i parë në Big Brother Vip? Meritoni i “shuan” çdo shpresë gazetares

Meriton Mjekiqi dhe Ilnisa Agolli, dy personazhet e Big Brother Vip 3, që shpesh herë janë parë shumë ta afërt me njëri-tjetrin.

Fillimisht ka qenë Gazi, u cili gjatë një bisede me Rozën, në lidhje me mundësinë për krijimin e një çifti në shtëpi, është shprehur se çifit i parë që do të krijohet brenda shtëpisë së “BBV3” do të jenë Ilnisa dhe Meritoni.

Mbrëmjen e kaluar, teksa kanë qenë në oborr, disa nga banorët kanë komentuar afrimitetin e dyshes, ku fillimisht është pyetur Meritoni dhe më pas Ilnisa.

Meritoni: Kam një simpati, një dashuri më të veçantë. Do ja thosha nëse do ndjeja diçka, nuk e ndal aspak veten nga kamerat. Edhe kjo nuk do e kishte ndalur veten nëse do ma thoshte nëse do kishte diçka.

Ilnisa: Unë ndihem mirë. Ne jemi shumë shokë.

Ndërkohë, i ftuar mbrëmjen e djeshme në “Big Brother Radio” ishte vëllai i Ilnisës, Kevin Agolli i cili i tha të gjitha. Nga raporti me vajzën deri te afrimiteti me Meritonin, ai tha se “E kemi diskutuar para se të hynte dhe më tha jo. Por duke njohur dinamikat, nuk besoj, edhe me rastin e Meritonit. As për lojë nuk do e bënte…”