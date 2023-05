I zhgënjyer nga ish-banorët e "BBV2"? Qetsori zbulon me kë ruan miqësi

Ky edicion i “BBV2” do të mbahet mend nga të gjithë shqiptarët. Me të vërtetë ishte edicioni i dytë por protagonistët e këtij viti i kanë mbajtur të gozhuar para ekranit çdo të martë dhe të premte të gjithë shqiptarët.

Banorët e këtij viti do të mbeten gjatë në memorien e kujtdo me debatet, konfliktet, lojërat dhe momentet e lumtura të tyre. Pavarësisht gjithçkaje, neve na mbetet të presim për edicionin e tretë të tij.

Qetsor Ferrunaj ka qenë i ftuar ditën e sotme në “Se luan topi” dhe ka folur rreth familjes, jetës së tij dhe sigurisht pjesëmarrjes në “BBV2”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I pyetur se si i ka marrëdhëniet tani me ish-banorët Qetsori është përgjigjur:

Kam miq Visin, Sabianin, Lorencin gati të gjitha ata që isha, kemi jetuar 2 muaj bashkë… edhe me Luizin kisha raporte të mira, tani jo se është i ngarkuar me punë, edhe me Efin kisha konflikte brenda shtëpisë po janë sqaruar…