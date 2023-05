“I the Kiarës p*tanë”/ Amos sqaron deklaratën e bujshme dhe përplaset ashpër me Luizin: Ti s’je askush që...

Luizi dhe Amos janë përballur me njëri-tjetrin në lidhje me fjalorin e përdorur në shtëpinë e BB, në lidhje me fjalët e rënda që janë thënë për banorët.

Luizi i ka kërkuar një shpjegim Amos për fjalën “p*tanë” të thënë prej tij për Kiarën.

Amos Zaharia: Të lutem mos shit moral. Nuk je askush për të shit moral sepse je ai i cili i ke ngamuar dhe i tallur të gjithë banorët.

Unë nëse kam thënë atë fjalë e kam thënë në gjaknxehtësi e sipër, ndërsa ti ke qenë në gjakftohtësi.

Luizi: S’kam ardh me të shit moral ty, e as me thënë p*tanë. Unë kam ngacmu me batuta.

Të gjithë aty keni hy duke qenë të vetëdijshëm se do ngacmoheni, me fjalë me batuta.