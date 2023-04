I tha "arkitekte të dështuar", Bledi Mane i kërkon publikisht falje Deas

Dea gjatë kësaj jave ka përjetuar një mori sulmesh duke filluar nga Bldi tek Efi.

Dyshja kanë tentuar të lëkundin lojën e saj pasi mendojnë se ajo nuk ka dhënë mjaftueshëm për të qenë këtu ku është.

Bledi e konsideroi arkitekte të dështuar dhe skuthe.

Gjatë spektaklit Bledi i ka kërkuar falje për gjuhën e rëndë që ka përdorur ndaj saj.

Ky reagim i gazetarit ka sjellë një diskutim të fortë mes Luizit dhe Bledit.

Dea ka reaguar e revoltuar ndaj këtyre ofendimeve dhe do të shikojë se si do të shkojë raporti i saj me Bledin.