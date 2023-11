I rrethuar me shqiptarë, Drake vishet kuqezi në këngën e re, i bashkohet Festës së Pavarësisë

Ditën e pavarësisë së Shqipërisë e festoi edhe reperi i njohur kanadez, Drake, sipas revistës ”Rolling Stone”.

Edhe pse me një ditë vonesë, Drake mendon se nuk është tepër vonë për t’u bashkuar me festimet.

Të mërkurën, reperi kanadez ndau videoklipin “Polar Opposites”, kënga përmbyllëse e albumit të tij më të fundit ”For All the Dogs”, ku shfaqet dukshëm një grup burrash shqiptarë që rrinë në rezidencën e tij.

Në klip, Drake dhe miqtë e tij që luajnë lojëra veshin xhaketa të kuqe, të gjitha me simbolin kombëtar dhe etnik të Shqipërisë, shqiponjën, të shfaqur në shpinë.

Mes klipeve të lojërave të pokerit dhe goditjeve në tavolinën e bilardos, Drake qan për një të dashur që e bllokon atë në çdo platformë që mund të përdorte për të krijuar kontakt.

Në vargjet e këngës Drake shfaqet njëkohësisht i nxehtë dhe i ftohtë, ndërsa përpiqet të kalojë momentet e marrëdhënies që mund ta kenë provokuar atë që të përkeqësohet.

Videoja “Polar Opposites” pason publikimin e ”Scary Hours 3”, një version luksoz i zgjatur që shtoi gjashtë rekorde të reja në listën e këngëve me 23 këngë të ”For All The Dogs”.

Ndër shtesat e reja ishte “Evil Ëays”, bashkëpunimi i dytë i albumit me J. Cole, i cili së fundi shënoi këngën e tij të parë në një ”Billboard’s Hot 100” me paraqitjen e tij të parë, “First Person Shooter.”

Pak kohë më parë, Drake ka njoftuar planet për të qëndruar pak kohë larg muzikës për t’u fokusuar në shëndetin e tij.