Sulmi në Top Channel, reagon Arbana Osmani

Moderatorja Arbana Osmani ka reaguar për herë të parë për sulmin ndaj “Top Channel”, ku për pasojë mbeti i vrarë një person, Pal Kola, roja i sigurisë.

Në një shkrim në rrjetet sociale, Arbana ka shprehur trishtimin e saj në lidhje me ngjarjen e rëndë dhe ka falenderuar publikun për mbështetjen.

Por, moderatorja ka zgjedhur të mos japë asnjë informacion apo detaj në lidhje me vazhdimësinë e “Big Brother Vip”, ku banorët e këtij formati ende nuk kanë asnjë informacion rreth asaj që ka ndodhur, megjithëse mbrëmë dëgjuan të shtënat.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Këto 24 orë kanë qenë të vështira për mua dhe gjithë kolegët e mi dhe nuk është e thjeshtë të gjej fjalët e duhura për të shprehur dhimbjen, trishtimin dhe zemeratën që ndjej. Shikues e publik që gjatë gjithë ditës sot nuk i ka kursyer mesazhet kurajoze ndaj nesh dhe për këtë ju jam falenderuese gjithmonë.

Nuk gjej fjale për të ngushëlluar 3 fëmijët e Palit që sot humbën babain, përveçse të lutem që Zoti tu japë forcë të perballojnë humbjen e një njeriu të pafajshëm që sot është heroi im dhe i qindra kolegeve.

Bashkë do jemi me të fortë.”- tha Arbana.

Kujtojmë se breshëritë e kallashnikovit janë regjistruar në mesnatë drejt godinës së Top Channel në Mëzes, afër shtëpisë së Big Brother. Të shtënat me armë i morën jetën rojës së godinës së televizionit, Pal Kola, 60 vjeç.

Pas sulmit, është gjetur një mjet i djegur në Golem që kishte në brendësi dy kallashnikovë, dyshohet se aktin e kanë kryer të paktën 3 autorë të cilët janë në kërkim.

Krerët e shtetit dhe politikës, gjithashtu edhe organizatat ndërkombëtare që operojnë si vende partnere në Shqipëri kanë shprehur ngushëllimet dhe kanë dënuar aktin.

Ende nuk dihet me çfarë motivi autorët qëlluan pa mëshirë me kallashnikov duke e lënë të vdekur në vend punonjësin e sigurisë.

Grupi hetimor është fokusuar në dy pista, një prej tyre mund të jetë një mesazh për pronarët e Top Channel, ndërsa një tjetër pistë është edhe një mesazh kundër produksionit të Big Brother. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të saj.