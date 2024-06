I mbijetoi kancerit në fyt, aktori i njohur: E kam të vështirë të flas, por dua të tregoj historinë time

Gjashtë vite pasi u diagnostikua me kancer në fyt dhe pasi përjetoi trajtimin me kimioterapi dhe radicaion, së bashku me një trakeostomi që i dëmtoi ndjeshëm zërin, Val Kilmer po jeton një jetë të dytë, të ndryshme nga ajo e para.

Tanimë, pa asnjë qelizë kanceroze në trup, 61-vjeçari është në kopertinën e revistës PEOPLE, ku ndan një pjesë të historisë që fansat nuk e kanë parë më herët dhe që do të shfaqet edhe në një dokumentar në “Amazon”.

“Tani e kam të vështirë të flas, por dua që të ndaj historinë time më shumë se kurrë më parë” – ka thënë aktori.

Dokumentari i tij mori ovacione në Festivalin e Filmit në Kanë, ku ishin përfshirë momente private të tij, skena nga xhirimet e filmave, së bashku me disa nga çastet më të vështira kur iu desh të përballej me limitet fizike që i kishte kushtëzuar sëmundja e tij. Djali i tij Jack është narratori i një pjese të mirë të filmit.

“Zëri im më bën që të dëgjohem më keq sesa realisht jam”- thotë aktori me zërin e tij të thatë dhe gati metalik: “Nuk mund të flas pa vendosur aparatin tim. Dhe duhet të zgjedh nëse duhet të marr frymë apo të ushqehem. Është një vështirë që kushdo që më sheh e kupton”- ka thënë në momentet hapëse të filmit.