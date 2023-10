“I le gratë pa burra…”, Rudina Dembacaj i jep përgjigjen epike ndjekëses

Ajo njihet si një nga ato personazhet publike pa komplekse dhe që gjithmonë shpreh atë që mendon pa filtra. Është fjala për aktoren e njohur, Rudina Dembacaj, e cila nuk ngurron që të ndajë me fansat momente të ndryshme nga përditshmëria e saj.

Madje Rudina herë pas here bën edhe bashkëbisedime virtuale me ndjekësit. Së fundmi, ajo iu ka dhënë mundësinë atyre që t’i bëjnë pyetje të ndryshme, e sigurisht që ata janë shumë kuriozë që të dinë sa më shumë detaje për jetën personale.

Po jo vetëm kaq, pasi ndjekësit i kërkojnë edhe këshilla apo i bëjnë komplimente të ndryshme. Ndërkohë një ndjekës i tha se ‘i ka lënë gratë pa burra’.

“Oj Rudina i le gratë pa burra, kanë marrë guxim nga ty dhe vetëm po ndahen. Je yll”, i ka shkruar dikush.

Ndërkohë aktorja e njohur i është përgjigjur shumë shkurt:

“Nuk mbarojnë burrat, ka prapë”.

Kujtojmë se Rudina Dembacaj është e martuar me Mark Frrokun, me të cilin herë pas here poston foto apo video në rrjetet sociale.