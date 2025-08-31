I jepet fund spekulimeve, Kaderi sqaron raportin me Gjestin dhe Eglin: Nuk ka asnjë arsye që unë të...
Pas ndarjes së Gjestit dhe Eglit, rrjeti u mbush me aludime se Kaderi mund të ketë qenë një nga arsyet e prishjes së çiftit. Ky thashethem ndezi kureshtjen e publikut, duke hapur një sërë diskutimesh online.
Megjithatë, për t’i dhënë fund spekulimeve, Kaderi ka zgjedhur të flasë hapur në një intervistë për emisionin Prive. Ajo ka hedhur poshtë çdo aludim, duke theksuar se me Gjestin e lidh vetëm një marrëdhënie miqësore.
“Gjestin e konsideroj shok, nuk ka asnjë arsye që unë të ndërhyj në raportin e tij me Eglin,” tha Kaderi, ndërkohë që nuk i kurseu as fjalët e mira për ish-partneren e tij. Ajo e përshkroi Eglin si një vajzë shumë të bukur dhe të veçantë, duke lënë të kuptohet se nuk ekziston asgjë më shumë se respekt dhe miqësi në këtë histori.
Prej disa ditësh në rrjetet sociale është përfolur një lidhje e mundshme mes Gjestit dhe ish-banores së “Big Brother VIP Kosova”. Zërat u nxitën nga një koment i bërë publikisht, ku Gjesti i kishte lënë Kaderit një emoji çokollate, ndërsa ajo iu përgjigj me fjalën “jom”.
Ky moment i shkurtër virtual u interpretua nga ndjekësit si një shenjë afrimiteti, aq më tepër kur u vu re se Kaderi ishte e vetmja banore e BBV që Gjesti ndiqte në Instagram.
Por, mesa duket mes tyre nuk ka asgje me shumë se një miqësi.