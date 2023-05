I infektuar me Covid-19, Atdheu thumbon rëndë disa konkurrentë në “Për’puthen”

Bora Zemani njoftoi dje se Atdheu nuk do të jetë i pranishëm për 2 javë pasi është infektuar me Covid-19.

Lidhur me situatën e tij, Atdheu nuk ka reaguar, por ka postuar një foto të tijën, me një shprehje që dyshohet se i dedikohet konkurrentëve në “Për’puthen”.



Konkurrenti nga Kosova shkruan: “Kur nuk është macja në shtëpi, minjtë bëjnë dasmë”, ndërsa na bën të gjithëve konfuz. Mos e ka për Sarën, apo ndonjë ngacmim të djemve konkurrentë që hodhën ngacmime ndaj Sarës. Besoj se vetëm Atdheu mund ta zbardhë këtë “ngjarje”.



Kujtojmë se Sara është vajza më e re që u bashkua në “Për’puthen” dhe takimin e saj të parë e bëri me Atdheun, ku dhe i dhuroi puthje, duke hapur shumë debate në emision dhe jashtë.