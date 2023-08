I deformuan deklaratën për Luizin, revoltohet Aurela: Mua më përdorën mish për top

“Aurela refuzon bashkëpunimin me Luizin”- ky ishte titulli i mediave kohët e fundit.

E gjitha nisi në një intervistë të dhënë nga Aurela Gaçe për “Pushime on Top” ku u pyet lidhur dhe me dëshirën e shprehur nga Luizi për një bashkëpunim mes tyre.

“Luizi kur ka qenë brenda më ka përmendur si një nga artistet e preferuara dhe kjo është gjë e mirë që brezat më të vonë se ti të duan dhe respektojnë për punën. Luizi e ka arritur atë që çdokush që hyn në Big Brother do të donte është tani në majat e tij. Edhe unë i kam arritur me kohë qëllimet e mija prandaj them që bashkëpunimet më të mira vine pasi ta kesh kaluar famën atë momentin “wow” bëhen për hobi pastaj për ti dhënë vetes dhe publikut që të ndjek kënaqësi. Kështu që Luiz më vonë kur ta kesh shijuar karrierën unë këtu do jem edhe pas 20 vjetësh”, tha Aurela Gaçe.

Mirëpo kjo deklaratë u përdor në rrjet si refuzim, e madje shkaktoi edhe debat në rrjet. Gazetari Mentor Kikia tha se nuk duhen krahasuar nivelet e Aurelës dhe Luizit, e më pas ky i fundit reagoi duke ia listuar arritjet në karrierë.

Ja komenti i saj i plotë:

Nuk ka faj njeri jo. Fajin e kam une që jap pergjigje. Por lajmin, titullin, e paska bere vete Top Channel. Sigurisht na shohin si klikime se ke demtojne, se çfare sajojne ne kjrriz te kujt, s’ka problem per ta. Sot u ktheva ne Tr, dhe shume vone pashe titullin e bere ne webin e vete Top Channel. E nderruan mbasi i kontaktova e u kerkova llogari por tani, teper vone. Faji ngelet jetim.

Vini re vine re. O zot, çfare ndodh ne kete vend, vetem nga nje titull karrem , nuk di, nuk kam fjale. Degjoni ate qe kam thene. Shikoni intervisten. Lexoni ate qe kam shkruar. Eshte mese e qarte, e zeza mbi te bardhë. Kam dhene respekt dhe vetem kaq. Madje, kam thene se une bej bashkepunim le per qejf e jo per fame. Apo nuk kuptohet mire as kjo? Ai talentin e ka pasur edhe me pare, dhe mund te ndodhte nje bashkepunim edhe pa pasur kete zhurme. Une e vleresoj zerin, edhe pa famë. Edhe vete bashkepunimet e mija bder vite jane treguar se nuk kam rendur mbas fames se dikujt por kam bere bashkim energjish me njerez e artiste qe vleresoj. Pra, nese kam thene se unenketu do te jem edhe mbas 29 vitesh, eshte shume e qarte se jam gati te kendoj me dike qe ka talent edhe mbasi fama te bjerë ose te venitet. Me qarte se ka s’di. Me shume respekt se kaq, prape nuk di. Tutulli karrem i perdorur per te ndezur gjakra u be, u sajua. Bravo . Mua, me perdorën MISH PËR TOP. Hallall. Jeta vazhdon.