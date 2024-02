Hyrja më e re në BBV? Gabriela e “Përputhen” trazon “ujërat”: Do ndaj Meritonin nga Ilnisa, më…

Konkurrentja e “Përputhen”, Gabriela Arapi ka deklaruar se nëse do të hynte në shtëpinë e Big Brother VIP 3, çifti që do të ndante është Ilnisa dhe Meritoni.

Sipas Gabrielës, përveçse e intrigon ai djalë gjithashtu do të bënte bujë. Nga ana tjetër, moderatorja Alesia Bami e ka konsideruar një përzgjedhje strategjike, pasi ajo do të trazonte ujërat në Shtëpi me Ilnisën dhe do ta mbante gjatë në format.

Kosta: Në shijet e mija deri tani është Rike. Me atë do të isha lidhur edhe i martuar.

Manushi: Alesia mirupafshim, unë dhashë dorëheqje, merre situatën në dorë.

Alesia: Gabriela, nëse do të jepej një mision që të hyje brenda shtëpisë së Big Brother dhe të ndaje një nga çiftet, cilin do të ndaje?

Gabriela: Kush është çift aty njëhere?

Alesia: Po mirë, ata që janë. Çift mund të quhen Ilnisa me Meritonin, Bardhi me Sarën, Romeo me Heidin.

Gabriela: Do të doja të ndaja Ilnisën me Meritonin.

Alesia: Pse kjo zgjedhje?

Gabriela: Më intrigon Meritoni.

Manushi: Jo mor jo, ka inat Ilnisën. Nuk ka lidhje fare me Meritonin.

Alesia: Zgjedhje e bukur.

Manushi: Mbaje veten ti goce. E paske dashur për vete Meritonin.

Alesia: Jo, zgjedhje e bukur sepse hynë me strategji. Duke ndarë këtë çiftin i bie të ketë bujë njëçik me Ilnisën dhe automatikisht…

Gabriela: Bëjmë bujë njëçik.