"Hunda plastik, buzët aty ku i bëri Tea i ke bërë"/ Komentuesit "shpërthejnë" kundër Kiarës, tezja i del në mbrojtje

Moderatorja Kiara Tito është kthyer në një nga personazhet më të komentuar të showbizit shqiptar, kjo për shkak të romancës së krijuar me këngëtarin Luiz Ejlli brenda shtëpisë së Big Brother Vip.

Së fundmi, Kiara ka postuar disa foto në profilin e saj në Instagram, ku shfaqet e veshur me pantallona xhins dhe një këmishë të zezë. Por, ajo që vihet re është se pjesa më e madhe komentuesve kanë "shpërthyer" ndaj saj duke u shprehur se ka kryer shumë ndërhyrje estetike.

Pas gjithë komenteve kritikuese për pamjen e Kiarës ka qenë tezja e saj, gena Greca, që i ka dalë në mbrotje duke u shprehur se ata që mendojn se Kiara ka bërë hundën kanë nevoj për syze.

"Hajde shikoja nga afer njehere hunden e ka plastik apo te sajen. Dhe vendos te zgjedhesh cfare nr te duhen syzet ty se paske nevoje" është komenti i tezes së Kiarës.

Disa prej komenteve të komentuesve:

"A i ke treguar Luizit qe dhe ti i ke buzet e bera o goce se mos mendon se je natyrale"

"Operacionet .left the chat .ishalla ste shikon luizi fotot si ke qene para shume vitesh se nuk shikoheshe 2 here .aq e bukur ishe"

"Po qke moj kjara se sbon foto me efin a ty tuka rrit morri pak si shumm servile matrialiste do luizin vetem per fam."

"Buzët aty ku i ka bere Tea i ke berë e ti???? Jo për gjë por Luizi i qante hallin Teas .Kot nuk thon se shohin qimen nga larg e nga afer nuk shohin tran . Cit: Luizi"

"Botox tazeeee ne buze dhe gjithe fytyren haj more Luiii si nuk e dallove kete vajzen kjo don me kersit nga botoxi"

"Avash se u kepute, ishe e mbaruar te pame, me e keqja edhe pse me operacione plastike, me injorantja e Big Brother. Vazhdon ta konfirmosh cdo dite sa idiote je. Shko shiko fotot si ishe pa operacione, budallcka e shekullit. Sdije as te mblidhje 3200+3200 pa makine llogaritse kur te pyeti Maestro."

"@kiaratito Po mendoja meqe ti je kaq origjinale si ne kto foto, pse nuk i ben unfollow @efi.dhedhes meqe refuzove photoshooting me te se te prish imazhin e bukur qe ke krijuar ... me rihyrjen tende ne shtepine e BB Aman tangarlleku jote qe bej te gjej dicka qe t'a justifikoj, nuk ka shans deliri jot i madheshtise vjen nga hici thjeshte pse u shtire per pak fame dhe per numrin e followersave!

s intervisten tende pas puthjes qe i ke dhene Butrintit ku deklarove se aty pate nje numer te madh ndjekesish, por qe kulmin e suksesit e arrite pasi hyre si super e dashuruar pas atij qe t'a neveriste dhe prandaj del dhe flet me superlativa! Te jesh e sigurt se nuk je me e mire se @oltagixhari dhe @efi.dhedhes vetem se ti je thengjill i mbuluar ato mire e keq i kane gjerat sheshit!!!!"

"Asgje s’ ke origjinale perveç pordheve te Lushnjes qe perpiqesh ti shesesh me çmim europian"

"Kiara moter shif buzen moter ta kan fry keq shtremt hidhi nje sy se te doli si salcice deviata moter."

"Shyqyr qe te kena pa live se per zoten rroft fotoshopi !!"

"Botox kiara komplet fallco je"

"Kaq shume filtra , e kaq shume artificalitet ne fytyre nuk e zevendesojne e as nuk e permiresojne dot trurin bosh qe ke"

"sa filtra buz e vetlla ke von ti po profil ca do i bosh gushes qe ma ke si gush gjeli . hap syt mos u boj naturale se nga ngelesh si kiara pa i"

"kiaratito fallso koke e kembe ik beji naj plastik trurit femra me e ulet e showbizit"

"Fallco edhe ne pamje. Fryu Andej, fryu ketej, vizatohu, lesh fallco. Ske pike identiteti si njeri. A e njeh veten kur e sheh ne pasqyre?"