Humbje e madhe për kinematografinë! Mbyll sytë përgjithmonë aktori i dashur për publikun (FOTO)

Këngëtari, aktori dhe aktivisti amerikan për të drejtat e njeriut, Harry Belafonte, ka vdekur në moshën 96-vjeçare.

Argëtuesi i vlerësuar me çmime ngjalli një mani ndërkombëtare në vitet 1950 me versionin e tij të ‘Banana Boat Song’, ndërsa karriera e tij e gjatë ishte paralele me rolin e tij jashtë skenës si një aktivist i të drejtave civile dhe humanitar.

Belafonte, vdiq në shtëpinë e tij në Manhattan nga dështimi kongjestiv i zemrës, theksoi zëdhënësi i tij Ken Sunshine.

I lindur në Harlem, bir i emigrantëve të varfër të Karaibeve, Belafonte u bë i njohur në fillim të viteve 1950 si një kërcimtar popullor, suksesi i të cilit si artist interpretues dhe artist regjistrimi u rrit duke përfshirë skenën e Broadway, filmat, televizionin, ekspozitat e Las Vegasit dhe sallat me koncerte.



I përshkruar në revistën Look në 1957 si idhulli i parë me ngjyrë në historinë e argëtimit, këngëtari i gjatë me pamje të bukur grumbulloi një sërë nderimesh mbresëlënëse në një epokë kur aktorët me ngjyrë zgjidheshin kryesisht si shërbëtore, punëtore shtëpiake dhe punëtorë.