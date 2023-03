Prodhohet trilleri dramatik i mafias shqiptare, nje histori dashurie dhe kod nderi i thyer

Antenna Group” në Greqi, në bashkëpunim me skenaristi Tony Jordan, do të prodhojnë një dramë origjinale të mafias shqiptare.

“Besa”, një triller mafioz me dymbëdhjetë pjesë nga 45 minuta, është autorizuara nga Antenna për tu transmetuar falas në kanalin PRVA në Serbi, Planet TV në Slloveni dhe RTL në Kroaci.

“Besa”, e cila në gjuhën shqipe do të thotë një kod nderi ose mbajtja e një premtimi, ka të bëjë me Urosin, një familjari që drejton një biznes të vogël në Beograd.

Ai vret një grua të re në një aksident rrugor, por për fat të keq për të ajo është vajza e një bosi jashtëzakonisht të dhunshëm të mafias. Atëherë, ai detyrohet të punojë për rrjetin e krimit të organizuar.

Skenari u shkrua nga Jordan në bashkëpunim me dhe një ekip shkrimtarësh vendas. Teksa xhirimet do të ndodhin në vende të ndryshme të Europës Lindore. Ato do të nisin në Serbi në fund të muajt prill të këtij viti dhe besohet të përfundojnë në fund të shtatorit.

Jordan, producent ekzekutiv i “Besa”, u shpreh se: “Besa është një histori unike që shfaq botën pak të njohur të mafias shqiptare, zakonet e saj, brutalitetin e paimagjinueshëm dhe kodet e habitshme morale.

“Është një kohë e mrekullueshme për mua të punoj në këtë dramë origjinale europiane, sepse ekziston patjetër një interes në rritje nga audiencat ndërkombëtare për përmbajtjen e shkruar të saj në gjuhë të tjera”.

Jordan u shpreh se historia dhe personazhet e hartuara me kujdes do të kenë ndikim global: “Unë pres që të punoj me Antenna Group dhe ekipin e shkrimtarëve për të sjellë këtë histori unike tek audiencat anembanë botës”.

Teksa drejtori i “Antenna Group”, Peter Smith, e krahasoi projektin me dramat e stilit të krimit të Gomorrah dhe Undercover.

“Besa është një dramë jashtëzakonisht imponuese, në stilin e serialit të krimit Gomorrah dhe Undercover, i cili bazohet në një subjekt lokal që eksploron tema universale të moralit, identitetit dhe marrëdhënieve. Është një pjesë e drejtuar nga personazhet që i bën thirrje audiencës vendore dhe ndërkombëtare”.