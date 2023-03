Hëna e re në Dash sjell shpërthime dhe ndryshime të mëdha, 3 shenjat që duhet të përgatiten

Hëna e Re që formohet sot, më 21 Mars, në shenjën e Dashit do që ne të jemi gati për vendime dhe fillime të reja. Premton të na ndihmojë t’u japim fund kapitujve të jetës sonë që nuk na kënaqin më ose nuk ndihemi sikur po na zënë në kurth.

Një Hënë e Re shënon gjithmonë fundin e një cikli dhe fillimin e një tjetri, dhe kjo Hënë e Re e veçantë tek Dashi do të japë një ‘shpërthim’ energjie, besimi dhe iniciative.

Tani është koha për të sjellë në jetë ëndrrat tona dhe për të ndjekur instinktet tona. Në fund të fundit, Dashi është një nga shenjat më dinamike, që nuk pranon asgjë më pak se fitoren. Ju duhet të bëni të njëjtën gjë.

Kush do të preket më shumë?

Dashi

Nismat, fillimet dhe hapat e rinj në jetën personale dhe profesionale shtyhen nga Hëna e Re në shenjën tuaj. Dhe për shkak se ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes, edhe nëse nuk e tregoni, kënaqeni duke u njohur dhe vlerësuar. Tani, ju jeni në mendjen e të gjithëve.

Kënaquni! Pra, përgatituni të shikoni veten në pasqyrë dhe të shihni diçka krejtësisht të re. Bëni diçka që simbolizon mënyrën se si identiteti juaj ndryshon dhe evoluon me kalimin e kohës dhe përvojës.

Gaforrja

Çështjet e karrierës, martesës, qëllimeve dhe imazhit publik do të jenë në qendër të ditëve. Ju dëshironi të arrini majat, të rrisni reputacionin tuaj dhe të arrini qëllimet tuaja në jetë.

Kjo hënë të kujton thënien: “Është tani ose kurrë” dhe duhet të kuptoni se duhet të pretendoni atë që meritoni dhe keni luftuar për një kohë të gjatë. Mundësitë tuaja do të jenë të shumta dhe intuita juaj e fortë dhe duhet të zgjidhni lëvizjet tuaja me mençuri dhe të mos nxitoni në vendimet tuaja, as të zhgënjeheni nga ndonjë pengesë.

Në të njëjtën kohë, Hëna e re ju bën të shihni se çfarë ka vërtet rëndësi dhe me të cilën ia vlen të merreni. Kjo hënë e re ndikon në shtëpinë tuaj dhe ju fton të dëgjoni zemrën tuaj, por duke shmangur tensionet dhe debatet.

Bricjapi

Gjërat që përndryshe dëshironi të bëni nën ndikimin e kësaj Hëne, e cila ushtrohet kryesisht në zonën e shtëpisë dhe familjes. Mund të keni nostalgji dhe të kujtoni njerëz dhe momente nga e kaluara, të bëheni më emocionues dhe të dëshironi të kontaktoni me të dashurit tuaj.

Hëna e Re është shansi juaj për t’u kujdesur për veten dhe për të krijuar kushtet për t’u ndjerë të sigurt emocionalisht, por edhe për ta bërë shtëpinë tuaj në atë mënyrë që të ndiheni të qetë brenda saj.

Në të njëjtën kohë, ju keni fuqinë për të marrë disa dallime të rëndësishme tani. Për shkak se kjo hënë e re po ringjall sektorin tuaj të karrierës, ju jeni gati të ngjitni shkallën tjetër shumë të rëndësishme pune, ndaj mos shikoni prapa.