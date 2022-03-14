Hapet shkolla në gjuhën shqipe në Teksas, Dua Lipa: Promovon kulturën shqiptare
Dua Lipa është një nga këngëtaret me famë botërore, që nuk e ka fshehur kurrë origjinën e saj, madje famën e ka përdorur për të promovuar sa më shumë vendin e saj.
Këngëtarja së fundi ka qenë pjesë e një eventi për hapjen e një shkolle në gjuhën shqipe në Teksas.
Lipa ka treguar se kjo shkollë promovon artin, kulturën dhe muzikën shqiptare dhe fëmijët nga 5-15 vjeç mund të marrin mësime në këtë institucion.
“Një nder që isha në hapjen e shkollës së parë në gjuhën shqipe në Teksas sot. Qendra promovon kulturën, artin dhe muzikën shqiptare teksa ofron mësime gjuhe për fëmijët nga 5-15 vjeç”, shkruan Dua Lipa krahas fotove.