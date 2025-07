Gruaja që “ha miliarderët”, kush ishte personazhi më i rrezikshëm në dasmën e Jeff Bezos

Gruaja më e rrezikshme në dasmën e Jeff Bezos dhe Lauren Snachez është sigurisht Wendy Deng, ish-partnerja 56-vjeçare e Rupert Murdoch. Mbi këtë grua është ngritur miti se asgjë nuk mund ta ndalojë, pasi nëse ka diçka në mendje, ajo e realizon.

"Si ka guximin Lauren ta ftojë në dasmë", pyesin shumë në mediat sociale duke marrë parasysh se kush është Wendy Deng.

Por në dasmë, Wendy dëshmoi të ishte një e ftuar shembullore, ndërsa dhëndri ishte larg interesit të saj. Ajo është parë duke flirtuar me Tom Brady, atletin profesionist dhe ish-bashkëshortin e Gisele Bundchen. Të dy patën një bisedë interesante në të cilën buzëqeshën shumë.

Wendy është 9 vjet më e madhe se Brady, por kjo nuk do të ishte problem për të nëse do të ishte e vendosur ta joshte atletin. Martesa midis Wendy Deng dhe Rupert Murdoch ishte mjaft skandaloze, por dallimet u kapërcyen dhe ajo madje e prezantoi ish-burrin e saj me gruan e tij të fundit.

Rupert Murdoch dhe bukuroshja ekzotike kineze Wendy Deng u martuan në vitin 1999, dhe kjo ishte martesa e tretë e biznesmenit të suksesshëm. Martesa e tyre ishte e mbushur me shumë polemika dhe skandale dhe zgjati për 14 vjet, derisa u pasua nga një divorc në vitin 2013. Shumë e akuzuan Wendy-n se kishte hyrë në një martesë për interes me 37-vjeçarin Murdoch, dhe ky thashethem bazohej në natyrën e saj tepër ambicioze dhe të kaluarën e dashurisë të ngjyrosur nga lëvizje të shumta të kalkuluara mirë.

Ajo lindi në Kinë në një familje inxhinierësh, dhe si adoleshente ishte një lojtare volejbolli shumë e talentuar dhe u diplomua nga shkolla e mesme për t'u bërë infermiere. Megjithatë, ajo vendosi të vazhdonte shkollimin e saj në Amerikë, ku studioi me sukses në Universitetin e Kalifornisë dhe në Yale. Si studente, ajo jetoi në shtëpinë e Jake dhe Joyce Cherry, dhe shumë shpejt Jake la gruan e tij dhe u martua me Wendy në vitin 1990.

Ajo mori kartën e saj të gjelbër sapo u martua me Jake, por çifti u divorcua vetëm pas dy vitesh e gjysmë martese. Ai gjithashtu dyshohet se financoi shkollimin e saj të shtrenjtë dhe i dha para për procedurat kozmetike.

Pas një martese të dështuar dhe përfundimit të studimeve të saj, zonjusha Deng u kthye në Kinë, ku mori një punë në Hong Kong në një kompani televizive në pronësi të Rupert Murdoch. Vetëm në një vit, ajo arriti të ngrihej nga pozicioni i menaxherit të ri në pozicionin e zëvendëspresidentes, gjë që ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Në vitin 1997, në vizitën e parë të Murdoch në degën kineze të perandorisë së tij të biznesit, Wendy takoi ish-manjatin dhe tërhoqi vëmendjen e tij.

Ajo u bë menjëherë përkthyeseja e tij personale dhe shumë shpejt ata filluan një romancë. Murdoch përfundimisht e prishi martesën e tij 30-vjeçare me gruan e tij të dytë, Anna Torv, për shkak të kësaj gruaje