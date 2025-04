Gjesti tenton të puthë Valbonën? Banori e ngacmon: Unë jam për ty, jo Laerti

Valbona dhe Laerti janë në nominim kokë më kokë dhe njëri prej tyre pritet që gjatë prime-t të së martës të lërë përfundimisht shtëpinë e “Big Brother VIP 4”.

Dy banorët janë përballë njëri-tjetrit pasi në spektaklin e kaluar ata kishin për të marrë një vendim të rëndësishëm për vijimësinë e lojës së tyre.

Valbona dhe Laerti do vendosnin nëse dëshironin të rrinin sërish bashkë si një banor i vetëm apo të ndaheshin. E nëse do ndaheshin do ishin automatikisht në nominim kokë më kokë. Gazetarja refuzoi që të ndaheshin por ishte aktori që mori vendimin që të dilnin në nominim.

Si pasojë, banorët i kanë dalë kundër Laertit duke i thënë se nuk ke qenë i vërtetë dhe ke luajtur me Valbonën. Kësaj të fundit i ka qëndruar pranë këto ditë Gjesti, i cili herë pas here e ka bërë për të qeshur, ashtu si edhe sot.

Teksa ndodheshin të ulur te divani blu, Gjesti bën sikur po afrohet për t’a puthur, e në këto momente të dy qeshin.