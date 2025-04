"Gjesti s’ka me kon kurrë i yti”, Xheneta Fetahu reagon ashpër në rrjet!

Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetahu vazhdon të jetë pjesë e lajmeve rozë në lidhje me marrëdhënien e saj me Gjestin.

Ajo ka pasur një lidhje me Gjestin gjatë kohës kur të dy ishin brenda spektaklit të Kosovës, derisa ky i fundit me daljen e tij, vendosi të hyjë në BBVA.

Xheneta në një nga postimet në Instagram, është revoltuar me një komentues i cili i tha: Ja ke shkatërru jetën njeriut në Big, edhe prap vazhdon edhe jashtë me propagandu kundër tij… Ai s’ka me ‘kon’ kurrë i yti”.

Xheneta nuk qëndroi indiferente kundrejt këtij komenti duke i kthyer përgjigje:’Masi’ unë ja ‘pasna’ ‘shkatërru’ shko ndreqja ti, gjithë këtë mllef në 02 të natës”.