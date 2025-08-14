LEXO PA REKLAMA!

Gjesti shpjegon arsyen e mungesës nga muzika: Po përballem me një padrejtësi

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 09:38
Showbiz

Reperi Gjesti ka folur për herë të parë lidhur me mungesën e tij nga skena muzikore, duke ndarë një mesazh me ndjekësit në rrjetet sociale. Ai bëri të ditur se largimi i përkohshëm lidhet me një çështje personale.

“Edi jom zhduk këto ditë për arsye personale. Nuk jam aktiv as me projekte as sen, po shumë shpejt besoj që kryhet ky problem edhe kom me kon pranë juve, si gjith me dek sistemin,” shkroi ai.

Gjesti shtoi se po përballet me një padrejtësi që po e pengon të ecë përpara, duke shmangur detajet e zgjidhjes:

“Jon do sene që unë s’po du mi nda në media se nuk ja vlen… Po për juve ni sqarim t’vogël: deri sa të përfundojë ni padrejtësi që mu ka bo, nuk muj me kon aktiv.”

