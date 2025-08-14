Gjesti shpjegon arsyen e mungesës nga muzika: Po përballem me një padrejtësi
Reperi Gjesti ka folur për herë të parë lidhur me mungesën e tij nga skena muzikore, duke ndarë një mesazh me ndjekësit në rrjetet sociale. Ai bëri të ditur se largimi i përkohshëm lidhet me një çështje personale.
“Edi jom zhduk këto ditë për arsye personale. Nuk jam aktiv as me projekte as sen, po shumë shpejt besoj që kryhet ky problem edhe kom me kon pranë juve, si gjith me dek sistemin,” shkroi ai.
Gjesti shtoi se po përballet me një padrejtësi që po e pengon të ecë përpara, duke shmangur detajet e zgjidhjes:
“Jon do sene që unë s’po du mi nda në media se nuk ja vlen… Po për juve ni sqarim t’vogël: deri sa të përfundojë ni padrejtësi që mu ka bo, nuk muj me kon aktiv.”