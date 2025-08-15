LEXO PA REKLAMA!

Gjesti përballë mosmarrëveshjes me distributorin, reagon drejtuesi i kompanisë

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 13:49
Showbiz

Pas raportimeve të Gjestit për pengesa në publikimin e projekteve të tij muzikore për shkak të problemeve me distributorin e mëparshëm, drejtuesi i platformës “Onima”, Erkand Shabani, ka reaguar zyrtarisht.

Shabani shpreh “keqardhje të thellë” për, siç i quan ai, “lajmet e rreme” që sipas Onimës po shpërndaheshin në adresë të kompanisë nga artisti dhe menaxhmenti i tij. Sipas Onimës, mosmarrëveshjet lindin nga dëshira e Gjestit për t’u liruar nga kontrata për shpërndarjen dhe monetizimin e përmbajtjeve të tij, një marrëveshje që sipas Shabanit ishte nënshkruar me vullnet të lirë nga artisti.

Drejtuesi i Onimës thekson se kërkesa e Gjestit dhe menaxhmentit për shkëputje të kontratës sipas interpretimit të tyre është në kundërshtim me marrëveshjen ligjërisht të vlefshme.

Më tej, Onima pretendon se ka përjetuar kërcënime dhe përpjekje për shantazh në emër të Gjestit, të cilat janë të dokumentuara dhe për të cilat kompania do t’u drejtohet organeve kompetente për zbardhjen e plotë të situatës.

