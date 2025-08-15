LEXO PA REKLAMA!

Gjesti ndan me publikun arsyen përse i janë pezulluar projektet muzikore

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 11:44
Showbiz

Gjesti ndan me publikun arsyen përse i janë pezulluar projektet

Gjesti ka bërë të ditur për fansat e tij se këtë sezon nuk ka mundur të publikojë këngë të reja për shkak të konflikteve dhe padrejtësive nga distributori paraprak. Në një postim në Instagram Story, ai shpjegoi se është detyruar të mbajë të gjitha projektet për vete dhe refuzon t’i ndajë me publikun derisa situata të zgjidhet.

“Fatkeqësisht detyrohem që deri sa këto konflikte të zgjidhen, t’i mbaj krejt këto projekte për vete pasi refuzoj kategorikisht me publiku ndonjë projekt me këtë distributor,” shkruan Gjest, duke falenderuar fansat për mbështetjen dhe duke siguruar se nuk do të dorëzohet deri sa drejtësia të gjejë vendin e vet.

Gjesti ndan me publikun arsyen përse i janë pezulluar projektet

