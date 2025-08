Gjesti ‘merr’ Eglin në Mitrovicë, fansat rindizen sërish

Në koncertin e mbrëmshëm në Mitrovicë, Gjesti është pritur me dashuri të madhe nga fansat, të cilët i dhuruan një palë syze të personalizuara me emrat “Gjesti” dhe “Egli”, të shkruar në secilin xham me një zemër mes tyre.

Artisti i vendosi syzet gjatë performancës dhe madje u pa me to edhe në prapaskenë, duke krijuar një moment që u shpërnda menjëherë në rrjete sociale.

Por kjo shfaqje publike dashurie ka rikthyer në vëmendje një detaj: Gjesti dhe Egli e kanë hequr njëri-tjetrin nga ndjekja në Instagram që prej disa ditësh.

Kjo ka bërë që ndjekësit të ndahen mes atyre që shpresojnë për një rikthim dhe të tjerëve që dyshojnë se raporti ka marrë fund, pavarësisht nostalgjisë së fansave.