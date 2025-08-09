LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 10:53
Showbiz

Gjesti duke vuajtur? Postimi i tij i fundit habit ndjekësit

Gjesti ka surprizuar ndjekësit me një video të publikuar në InstaStory, ku në sfond dëgjohet muzikë turke, ndërsa në ekran shfaqen dy fotografi që nuk duken rastësore.

E para është foto e këmbëve të një vajze gjatë pushimeve, ndërsa e dyta tregon dy arusha me mbishkrimin “Me and You” dhe datën 23 korrik, një detaj që ka ndezur menjëherë spekulime në rrjet.

Gjesti duke vuajtur? Postimi i tij i fundit habit ndjekësit

Ky postim provokues ka bërë që ndjekësit të pyesin se kujt i drejtohet Gjesti dhe nëse pas tij fshihet ndonjë ndjeshmëri apo konflikt personal.

