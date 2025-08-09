Gjesti duke vuajtur? Postimi i tij i fundit habit ndjekësit
Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 10:53
Gjesti ka surprizuar ndjekësit me një video të publikuar në InstaStory, ku në sfond dëgjohet muzikë turke, ndërsa në ekran shfaqen dy fotografi që nuk duken rastësore.
E para është foto e këmbëve të një vajze gjatë pushimeve, ndërsa e dyta tregon dy arusha me mbishkrimin “Me and You” dhe datën 23 korrik, një detaj që ka ndezur menjëherë spekulime në rrjet.
Ky postim provokues ka bërë që ndjekësit të pyesin se kujt i drejtohet Gjesti dhe nëse pas tij fshihet ndonjë ndjeshmëri apo konflikt personal.