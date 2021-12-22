LEXO PA REKLAMA!

Genta Ismajli i fshin të gjitha fotot e shtatzënisë, çfarë po ndodh me të?

Lajmifundit / 22 Dhjetor 2021, 12:56
Showbiz

Genta Ismajli njihet si ndër këngëtaret më të famshme shqiptare, ajo ka befasuar me veprimin e saj të fundit në rrjete sociale.

Ajo çdo here ka qenë në qendër të vëmendjes edhe me detaje të jetës private.

Së fundmi, Genta ishte në qendër të vëmendjes pas disa foto sesioneve përmes të cilave i njoftoj të gjithë që është shtatzëne.

Pas një bujë të madhe që bëri muajin e fundit me foto dhe video të shtatzënisë, këngëtarja befas ka larguar të gjitha fotot nga Instagrami, duke ngjallur akoma më shumë kureshtjen e fansave të saj.

