Fund i lidhjes? Robert Berisha dhe partnerja e tij ndezin dyshimet me veprimin e fundit...
Një nga çiftet më të përfolura në showbiz, këngëtari Robert Berisha dhe modelja Ana Skrel, duket se po kalojnë një periudhë të vështirë në marrëdhënien e tyre.
Dyshimet për ndarje nisën pas mungesës së një urimi publik nga Roberti për ditëlindjen e Anës, një gjest që më parë ishte i zakonshëm në rrjetet sociale të çiftit. Situata u bë edhe më e qartë kur ndjekësit vunë re se ata nuk e ndjekin më njëri-tjetrin në platformat online, duke shtuar spekulimet se lidhja mund të ketë marrë fund
Megjithatë, deri tani nuk ka një deklaratë zyrtare nga asnjëri prej tyre.
Kujtojmë se edhe disa javë më parë çifti kaloi një krizë, por arriti të ribashkohej pas disa ditësh. Kjo e bën ende të paqartë nëse bëhet fjalë për një ndarje përfundimtare apo për një tjetër krizë të përkohshme. Fansat mbeten në pritje të një konfirmimi nga vetë Roberti dhe Ana.