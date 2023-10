Francia Raísa flet për raportin me Selena Gomez pas aludimeve

Francia Raísa ka folur për miqësinë e trazuar të saj dhe Selena Gomez – duke pretenduar se drama e tyre nuk ka të bëjë me transplantin e veshkave të tyre.

“Njerëzit rriten, marrëdhëniet ndryshojnë,” shpjegoi aktorja për Extra.”Unë e trajtoj atë si motrën time të vogël, ajo më trajton mua si motrën e saj më të madhe,” vazhdoi ajo. “Unë nuk di ndonjë marrëdhënie që është perfekte.”

Raísa dhe Gomez duhej “të kalonin pak kohë të ndara në mënyrë që të rriteshin” . Ajo shtoi, “Më duhej të merrja pak kohë për veten time dhe të kuptoja se çfarë po ndodhte me mua sepse nuk isha mirë. Unë jam mirë tani.”

Raísa ka qenë mike me Selena që nga viti 2007, dhe i dhuroi veshkën aktoressë “Only Murders in the Building” në vitin 2017, mes betejës së saj të vazhdueshme për lupus.

Sidoqoftë, fansat vunë re se Selena i tha Rolling Stone në vitin 2022 se Taylor Swift ishte “mikja e saj e vetme në industri” – dhe Raísa komentoi “interesantw” në një postim në Instagram. nGomez më pas përmes TikTok, shkroi: “Më falni që nuk përmenda çdo person që njoh”.