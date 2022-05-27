LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fotot nga aksidenti bënë xhiron e rrjetit, Donald Veshaj zbulon çfarë ndodhi

Lajmifundit / 27 Maj 2022, 22:28
Showbiz

Fotot nga aksidenti bënë xhiron e rrjetit, Donald Veshaj zbulon

Romeo dhe Donald Veshaj kanë thyer heshtjen dhe kanë folur rreth aksidentit rrugor te ndodhur para disa ditësh.

Në fotot e publikuara shihet Romeo pranë forcave të policisë dhe ambulancës. Nuk dihet saktësisht se si ka qenë dinamika e plotë e ngjarjes, por nga fotot shihej një motor gjendet i shtrirë në rrugë.

Fotot nga aksidenti bënë xhiron e rrjetit, Donald Veshaj zbulon

Romeo shihej pranë dyerve të hapura të ambulancës, ndërkohë që një mjek e mbante nga krahu. Sipas dëshmitarëve aksidenti ndodhi në aksin Tiranë-Elbasan rreth orës 15:49.

Ndonëse u tha se në aksident u përfshi Romeo, sont në “Më lër të flas’ Donaldi zbuloi se në fakt bëhet fjalë për vëllain e tyre të vogël.

“Vëllai i vogël u rrëzua me motor dhe falë Zotit është mirë. E morën të gjithë dhe thanë se kam probleme unë me Romeon.

Na shkruan shumë njerëz se u bënë merak dhe u interesuan, por jo jemi mirë.” -tha ai./panorama

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion