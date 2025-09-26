LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Foto/ Tragjedia në familjen e Gjestit, reagon Egli Tako: Më dhemb zemra, doja të mos e lexoja kurrë këtë lajm

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 18:40
Showbiz
Foto/ Tragjedia në familjen e Gjestit, reagon Egli Tako: Më dhemb

Pas tragjedisë që ka goditur familjen e Gjestit, me ndarjen e parakohshme nga jeta të vëllait të tij, ka reaguar dhe ish-partnerja e artistit, Egli Tako.

"Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta.

Doja shume te mos e lexoja kurrë një lajm të tillë, e të mos e besoja…

Zemërthyer, i shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi!

Zoti ju dhëntë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe, e shpirti i të voglit tuaj pushoftë në paqe!”, shkruan artistja.

Gjesti dhe Egli krijuan një lidhje në shtëpinë e Big Brother Albania VIP 4, e cila u përfol shumë edhe pas përfundimit të programit./tch

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion