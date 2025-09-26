Foto/ Tragjedia në familjen e Gjestit, reagon Egli Tako: Më dhemb zemra, doja të mos e lexoja kurrë këtë lajm
Pas tragjedisë që ka goditur familjen e Gjestit, me ndarjen e parakohshme nga jeta të vëllait të tij, ka reaguar dhe ish-partnerja e artistit, Egli Tako.
"Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta.
Doja shume te mos e lexoja kurrë një lajm të tillë, e të mos e besoja…
Zemërthyer, i shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi!
Zoti ju dhëntë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe, e shpirti i të voglit tuaj pushoftë në paqe!”, shkruan artistja.
Gjesti dhe Egli krijuan një lidhje në shtëpinë e Big Brother Albania VIP 4, e cila u përfol shumë edhe pas përfundimit të programit./tch