FOTO/ Shën Valentini i Alex Soros, miliarderi prezanton për herë të parë partneren e tij

Kontribuesja e MSNBC, Huma Abedin zbuloi në ditën e Shën Valentinit se është duke u takuar me djalin e donatorit liberal miliarder George Soros.

47-vjeçarja, ndihmse për një kohë të gjatë i ish-Sekretares së Shtetit Hillary Clinton, ndau një foto të postuar nga 38-vjeçari Alex Soros në Instagram, që tregon çiftin duke u rehatuar pas një tavoline plot me trëndafila në një kabinë restoranti në Paris.

Debutimi i çiftit vjen shtatë vjet pasi ajo u divorcua nga burri i saj i parë, politikani demokrat Anthony Weiner. Abedin ka qenë një aleate e vendosur e Klintonit që kur futi këmbët si një praktikante në Shtëpinë e Bardhë në vitin 1996. Ajo vazhdoi të punojë për të si ndihmëse e lartë në Departamentin e Shtetit, Fondacionin Clinton, si dhe fushatën presidenciale të Klintonit në vitin 2016. Abedin iu bashkua MSNBC në vitin 2022 .

Vetë Abedin u përfshi në një skandal të madh në vitin 2011 kur bashkëshorti i saj i atëhershëm Weiner, një kongresmen në Nju Jork në atë kohë, u kap duke bërë seks pasi postoi një foto të shthurur në llogarinë e tij në Twitter, për të cilën ai fillimisht pretendoi se ishte hakuar.

“Gjëja e parë që më doli nga goja nuk ishte “Si mund ta bësh këtë për mua?” ose ‘Mendova se më doje’. Gjëja e parë që thashë ishte: ‘Do të thuash që ke gënjyer gjithë botën për një javë??’, shkroi Abedin në kujtimet e saj të vitit 2021 . “Anthony, ju keni njerëz që presin nga ju. Ju u detyroheni atyre të vërtetën!” “E di,” tha ai. “Më duhet të kthehem dhe të merrem me pasojat.”

Shfrytëzimet e Weiner luajtën një rol indirekt në zgjedhjet e 2016-ës, pasi sekuestrimi i laptopit të tij dhe nisja e hetimeve mbi bisedat e tij të seksit shkaktoi një zinxhir ngjarjesh që detyruan drejtorin e atëhershëm të FBI-së, James Comey, të rihap hetimin në serverin privat të emailit të Clinton.

Weiner u përball me raunde të shumta akuzash për seks, ndërsa në bisedat e tij të nxehta përdorte pseudonimin “Carlos Danger”. Weiner u dënua me 21 muaj burg pasi u kap duke bërë seks me një të mitur. Abedin u divorcua nga Weiner në vitin 2017 pas shtatë vitesh martesë. Ata së bashku janë prindër të një djali.

Alex Soros ka qenë titujt kryesorë që kur mori kontrollin e fondacioneve shumë miliarda dollarëshe të të atit të Shoqërisë së Hapur (OSF) në qershor të vitit 2023. Që atëherë, ai ka nisur fluturimet dhe është takuar me zyrtarë të lartë demokratë, ish-presidentin Bill Clinton dhe edhe duke marrë pjesë në takimet me Papa Françeskun. Alex Soros ka vizituar gjithashtu Shtëpinë e Bardhë të Presidentit Biden të paktën 20 herë, tregojnë të dhënat.

Soros ka postuar dhjetëra foto të tij dhe të demokratëve drejtues të Dhomës dhe Senatit që nga viti 2018. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer i Nju Jorkut dhe kryetarja e atëhershme e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi nga Kalifornia, shfaqen më shpesh në burimet e tij në rrjetet sociale. Ai postoi gjithashtu një foto me Zëvendës Presidenten Kamala Harris, duke shkruar, “Mrekulli që u takova kohët e fundit me Zonjën Zëvendës Presidente, [Kamala Harris]!”

Kritikët kanë thënë se Soros do të jetë “madje edhe më radikalisht i majtë se babai i tij” bazuar në retorikën e tij të kaluar dhe aktivitetin e mediave sociale.