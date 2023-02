FOTO/ Sabiani ndahet nga bashkëshortja, si mori fund marrëdhënia e çiftit!

Që pas daljes së tij nga “Big Brother”, jeta ka rezervuar dinamika të ndryshme për Sabianin. Artisti ka vijuar të ketë disa projekte muzikore që kanë shënjuar me sukses.

Por, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij personale. Pas krisjes se marrëdhënieve me Ilirin, duket se probleme ka edhe me bashkëshorten.

Ishte pikërisht pjesëmarrja e tij në “Big Brother” ajo që zbuloi faktin se artisti ishte bërë baba i një djali me partneren e re, Arnisa Xhikaj.

Që pas këtij zbulimi, dyshja nuk i ndalte më postimet në rrjetet sociale me dedikimet romantike. Por shpejt, situate mes çiftit ka ndryshuar. Nga një konstatim i lehtë, vë re se dyshja ka larguar të gjitha fotot që kishin me njëri-tjetrin.

E si për të shtuar më shumë dyshimet se ata janë ndarë, Arnisa dhe Sabiani nuk ndiqen më as në rrjetet sociale. Deri më tani nuk dihet nëse ajo që ka ndodhur mes çiftit është një zënkë e momentit, apo një ndarje përfundimtare.

Miqtë e afërt të protagonistëve nuk kanë pranuar të japin informacion rreth kësaj ndodhie në jetën e mikut të tyre. Sabian Medini është këngëtari që e ka mbajtur prej vitesh jetën e tij hermetike, ndërkohë që me hyrjen në “Big Brother VIP” zbuloi një detaj sekret nga jeta e tij, që ai është dhe baba i një djali përveç vajzës, Keisit.

Fakti që ai ishte bërë baba për herë të dytë me partneren e re pas divorcit nga nëna e Keisit, dihej nga rrethi i ngushtë i miqve të këngëtarit, pasi ai preferonte të mos e bënte publike këtë pjesë të jetës së tij.

Por pasi u bë pjesë e “BB Vip”, ai zbuloi detaje rreth vetes së tij, që publiku nuk i ka ditur, mes të cilave atë që është babai i një djali 3- vjeçar, Enes, i cili ishte surpriza e produksionit për Sabianin brenda shtëpisë.

Vogëlushi me flokët kaçurrela si i ati dhe sytë blu si e ëma e surprizoi në program, duke u futur në shtëpinë e “Big Bother VIP”. Teksa fliste për djalin, Sabiani u shpreh se djali erdhi në jetë në një moment kur nuk e priste dhe ishte një bekim nga Zoti.

Ai tha se në fillim kishte merak mos vajza e tij e madhe, Keisi, do të bëhej xheloze por nuk ndodhi kështu, pasi ajo e do shumë vëllain e saj. Ndërsa shtoi se ardhja në jetë e dy fëmijëve nga nëna të ndryshme, nuk ka qenë e lehtë për të.

“Në fillim s’e ka ditur njeri për Kejsin, shkoi 14 vjeç e zbulova publikisht. Dhe djalin më duket se ma solli Zoti, bam! Kejsi është yll dhe ai njësoj. Në vitin 2018, Zoti më bekon prapë me një bukurosh që nuk e prisja, s’e kisha menduar ndonjëherë se do bëhesha me çun. Më ka ardhur në jetë drita e syve.

Një nga problemet më të mëdha ka qenë se fëmijët kanë ardhur në jetë nga nëna të ndryshme dhe kjo s’është e thjeshtë. Por ia dal, nuk u lë gjë mangët. Në fillim kisha merakun se mos Keisi bëhej xheloze, por ajo e do shumë vëllain e vet. Më ka falur Zoti dy yje, jam fokusuar vetëm t’u plotësoj gjithçka të dyve. Jam këtu brenda dhe trupi rri këtu, shpirti është jashtë. Më ka marrë malli!”, tregoi Sabiani.

Por edhe në “BBVIP”, Sabiani nuk zbuloi gjithçka, pasi djali hyri në shtëpi me motrën e tij Keisin dhe jo me partneren e tij, të cilën po ashtu e ka mbajtur larg vëmendjes publike, edhe pse ka gati një dekadë që shoqërohet me të.

Po kush është partnerja e Sabianit?

Burime për “Panorama Plus” kanë treguar se ajo është grimiere me profesion dhe quhet Arnisa Xhikaj. Ajo ishte gjithmonë pranë Sabianit kudo, por këngëtari sërish ka zgjedhur që të mos e zbulojë as identitetin dhe as fotot e saj, duke e lënë mister për publikun se cila është nëna e djalit të tij 3- vjeçar. Arnisa është një vajzë simpatike, e cila prej vitesh është pjesë e rrethit të ngushtë të miqve artistë të Sabianit.

Ajo ndan shumë foto në “Instagram” të djalit të tyre dhe foto të Sabianit për ta mbështetur hyrjen e tij në BBVIP, por asnjë foto të tyre në çift apo si familje. E duket se tashmë një konflikt ka sjellë edhe ftohjen e dyshes, që deri më tani nuk kanë reaguar në lidhje me thashethemet rreth ndarjes së tyre.

Duket se pas daljes nga “Big Brother” shumë raporte personale kanë ndryshuar për këngëtarin. I pari ishte Iliri, me të cilin pësoi një krisje në ditët e para pas përfundimit të lojës. Të gjithë e mbajmë mend mjaft mirë miqësinë e ngushtë që Iliri dhe Sabiani patën së bashku brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”.

Këngë, dedikime, premtime ishin një pjesë e asaj që u pa nga kjo dyshe kaq simpatike. Por, duket se gjërat mes tyre ndryshuan shpejt pas daljes, duke pësuar kështu një krisje. Sabiani deklaroi disa kohë më parë se balerini kishte “përfituar” nga ai, duke lënë të kuptohet se me Ilirin tashmë raporti ishte krisur.

Së fundmi, Sabiani ishte i ftuar programin “Se Luan Top”, ku ka folur rreth marrëdhënies së shumëpërfolur me balerinin dhe përse ai nuk ishte prezent në dasmën e tij. Sipas këngëtarit, mes tij dhe Ilirit nuk ka ndodhur asgjë, ai theksoi se do e dojë gjithmonë balerinin pavarësisht gjithçkaje dhe do jetë gjithmonë aty për të.

“Asgjë nuk ka ndodhur me Ilirin. Nuk kam ndërmend të martohem kështu që e di që Iliri nuk do të vijë në dasmën time. Kështu që nuk ka për t’i ngelur qejfi kurrë. Po në ndonjë festë tjetër do t’i shkoj nëse më fton.

Unë gjithmonë e dua Ilirin pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Gjithmonë e ka pasur telefonin tim. Unë e di që Iliri do të vijë të më takojë. Dera është e hapur dhe gjithmonë do të jemi bashkë”, u shpreh ai.

Kujtojmë se kohë më parë Sabiani uroi publikisht vajzën e Shaqirit, duke lënë të kuptohet se marrëdhënia mes tyre po rregullohet. “Shumë urime princeshës tënde, Zoti ta bekoftë”, shkroi Sabiani krahas videos së publikuar nga balerini ku shihet duke kërcyer me vajzën e tij.

Sigurisht që nuk mund të mungonte edhe një përgjigje e Ilirit. Duket se ditët e fundit dy miqtë kanë mundur të sheshojnë keqkuptimet mes tyre, duke iu rikthyer edhe njëherë aty ku e lanë, por natyrisht që këtë herë do ta marrin më me “nge” këtë pajtim.

Nga burime, kemi mundur të mësojmë se tashmë djemtë kanë folur, duke lënë pas ndodhinë që i distancoi. Ndonëse u raportua se dy personazhet u zunë pikërisht për çmimin e madh prej 100 mijë eurosh që Iliri fitoi, e vërteta ishte ndryshe. Sherri mes tyre nisi pikërisht kur Sabiani e ftoi Ilirin në klipin e tij dhe ky i fundit e refuzoi.

E gjitha kjo u zbulua, kur këngëtari ishte i ftuar te vëllezërit Veshaj dhe u shpreh se më së shumti ishte vëllai i tij që kishte përfituar prej tij brenda “Big Brother”./Panorama