FOTO/ Mesazh të koduar Luizit, ja çfarë fshihet pas dronit që Kiara i dërgoi

Kiara Tito është kthyer në fansen më të madhe të Luizit. Ditën e djeshme ajo i dërgoi një dron të dashurit të saj në Big Brother, ku kishte vendosur foton e tyre nga dasma brenda BBVA, duke shkruar: “Të kam zemër! Të dua, Kiara!”

Mirëpo, e dini se ky në fakt është një mesazh i koduar? Para eleminimit të Kiarës, Luizi dhe moderatorja kanë biseduar dhe kanë rënë dakord se si do kuptohen, që këngëtari të kuptojë se nëse simpatizohet apo jo nga publiku jashtë.

Ai i ka thënë Kiarës që të përdorë kodin “Të kam zemër”, nëse gjërat janë mirë për të jashtë dhe në këtë mënyrë të vazhdojë lojën e “Big Brother”.

“Kur të dalësh jashtë Kiar, në qoftë se jam ashtu siç e mendoj se jam jashtë …kur të jesh në Prime. Kam me pyt unë “Arbana a është Kiara aty”.

“Po” thotë, edhe ti ke me fol. Kur të flitsh ke më më thanë “ Të kam zemër”. Nëse thua “të kam zemër” do me thënë se gjërat jashtë janë shumë mirë.”-i tha Luizi Kiarës. Dhe Kiara ia dërgoi mesazhin.