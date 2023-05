FOTO/ Kush është ish-banorja e BB VIP që e thërret Luizin ‘biri’?

Luiz Ejlli dhe Valbona Mema ia kaluan shumë mirë bashkë kur ishin të dy bashkë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Edhe pasi këngëtarja e njohur doli për arsye personale nga “Big Brother VIP 2”, ajo vijoi që ta mbështeste Luizin dhe gjithmonë thoshte se ai do ishte fituesi i këtij edicioni të reality show-t.

Nga ana tjetër, këngëtari i dashur për publikun thoshte se në dasmën e tij me Kiara Titon, Mema do të ishte jo vetëm e ftuar por edhe do të këndonte.

Po si është raporti tani që BB VIP ka përfunduar?

Valbona ka postuar ditën e sotme një fotografi ku shfaqet së bashku me Luizin.

“Biri”, shkruan këngëtarja krahas fotos që shfaqet duke puthur në faqe Ejllin.

Ky i fundit ende nuk e ka ripostuar këtë imazh në “Instastory”-in e tij, por siç thotë edhe ai vetë, ‘nuk merr vesh shumë nga “Instagram”’.