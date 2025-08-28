LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Foto/ Era Istrefi në gjendje jo të mirë shëndetësore, fansat shqetësohen për këngëtaren

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 19:21
Showbiz

Foto/ Era Istrefi në gjendje jo të mirë shëndetësore,

Këngëtarja e njohur, Era Istrefi, ka ngritur shqetësim mes fansave të saj pas një postimi në rrjetet sociale, ku tregon se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore.

Foto/ Era Istrefi në gjendje jo të mirë shëndetësore,

Në një foto të publikuar në Instagram, Era shihet duke marrë infuzion, por pa dhënë asnjë detaj të mëtejshëm mbi arsyet e kësaj gjendjeje.

Postimi ka ngjallur menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët kanë shprehur shqetësimin dhe kanë bërë pyetje se çfarë mund të ketë këngëtarja.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion