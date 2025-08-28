Foto/ Era Istrefi në gjendje jo të mirë shëndetësore, fansat shqetësohen për këngëtaren
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 19:21
Showbiz
Këngëtarja e njohur, Era Istrefi, ka ngritur shqetësim mes fansave të saj pas një postimi në rrjetet sociale, ku tregon se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore.
Në një foto të publikuar në Instagram, Era shihet duke marrë infuzion, por pa dhënë asnjë detaj të mëtejshëm mbi arsyet e kësaj gjendjeje.
Postimi ka ngjallur menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët kanë shprehur shqetësimin dhe kanë bërë pyetje se çfarë mund të ketë këngëtarja.