(FOTO) Aktori i famshëm i Hollywood-it vjen për herë të parë në Shqipëri dhe gjendet në qytetin e….

Aktori i mirënjohur i Hollywood ndodhet në Shqipëri. Artisti Danny Glover aktualisht ndodhet në Vuno të Himarës.

Ai së bashku me ekipin e tij është vendosur në një hostel në fshatin e Jugut. Sipas burimeve bëhet fjalë për xhirimet e një seriali të quajtur “The Prosecutor” që do të transmetohet në Netflix.

Danny Glover ka një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në Hollyëood me disa nga filmat që kanë pikasur si: Places in the Heart, To sleep ëith anger, Beyond the Lights, Bat 21, Bopha.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Glover u bë i njohur kryesisht për rolin e tij si Murtaugh në serinë e filmit "Lethal Weapon", në bashkëpunimin me aktorë si Mel Gibson dhe Jet Li.

Ai gjithashtu është një aktivist politik dhe social i përkushtuar. Ai ka qenë i angazhuar në shumë çështje të ndryshme, duke përfshirë të drejtat civile, paqen botërore dhe çështjet e ekonomisë.

Glover ka marrë disa çmime për karrierën e tij, duke përfshirë edhe çmimin e festivalit të Cannes për interpretimin e tij në filmin "To Sleep ëith Anger" në vitin 1990.