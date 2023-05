FOTO/ 37 mijë euro? Zbulohet çmimi real i fustanit të Arbana Osmanit për finalen e BBV

Prezantuesja e Big Brother VIP Albania, Arbana Osmani është komentuar disa herë në rrjet për fustanet e saj të shtrenjta gjatë prezantimeve televizive.

Pak ditë më parë qarkulloi me shpejtësi lajmi se në finale “e zonja e shtëpisë” do të mirëpresë shqiptarët e veshur me një veshje që kushton 37 mijë euro.

Ky lajm nuk u mohua nga Eduarti kur iu vu përballë, por nuk paska qenë i vërtetë.

Fustani që Arbana mban sonte veshur kushton 1970 euro dhe është nga Alexandre Vauthier.

Por duket se modertorja nuk është “lodhur” dhe aq për të përzgjedhur fustanin e natës së sotme, pasi ai është i njëjtë me një nga fustanet që ka veshur disa Prime më parë, ku ndryshon vetëm ngjyra.