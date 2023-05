Forbes publikon listën e lojtarëve më të paguar për vitin 2023/ Kush e mban ‘fronin’?

Forbes ka publikuar listën e lojtarëve më të paguar në botë. Ylli i futbollit Cristiano Ronaldo është bërë sportisti më i paguar në botë, me kalimin te Al-Nassr gati dyfishuar pagën e tij, sipas Forbes.

Ronaldo iu bashkua klubit të Arabisë Saudite në janar pasi u largua nga Manchester United vitin e kaluar, dhe pavarësisht zërave që sugjeronin se ai tashmë po kërkon të vazhdojë përpara, pesë herë fituesi i Ligës së Kampionëve ka korrur përfitimet financiare të vendimit të tij.

Sipas Forbes, Ronaldo ka një pagë të vlerësuar prej 75 milionë dollarësh dhe ka fituar një sërë mundësish marketingu.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pioli shkund Milanin: Të ndërrojmë marsh, kështu mbetemi pa Champions



Me plis në Gjermani, boksieri shqiptar mposht me knock-out kundërshtarin (VIDEO)

Forbes vlerëson se 38-vjeçari ka fituar 136 milionë dollarë nga të ardhurat në fushë dhe jashtë fushës vitin e kaluar, një total i rritur nga lëvizja e tij në Lindjen e Mesme.

Ronaldo kryeson listën e sportistëve të pasur për herë të parë që nga viti 2017 dhe qëndron pak përpara rivalit të ashpër Lionel Messi në vendin e dytë.

Sipas Forbes, argjentinasi fitoi 130 milionë dollarë vitin e kaluar me bashkëlojtarin e tij në Paris-Saint Germain, Kylian Mbappé , me 120 milionë dollarë.

Tre superyjet e futbollit ndiqen nga afër nga legjenda e NBA-së LeBron James në vendin e katërt, me të ardhura prej 119.5 milionë dollarësh, me boksierin meksikan Canelo Álvarez që plotëson top pesëshen me të ardhura prej 110 milionë dollarësh.

Lojtarët e golfit Dustin Johnson dhe Phil Mickelson zënë vendin e gjashtë dhe të shtatë, duke theksuar ndikimin e serisë së re LIV Golf. Të dy kanë humbur sponsorët që kur iu bashkuan grupit kontrovers të shkëputur të mbështetur nga Arabia Saudite.

Johnson siguroi kampionatin inaugurues individual LIV Golf vitin e kaluar dhe, sipas Forbes, e përfundoi sezonin me një çmim më të mirë të turneut prej 35.6 milionë dollarë. Amerikani nuk ishte as në top 50 atletët më të paguar në vitin 2022, por tani është ngjitur në vendin e gjashtë.

Steph Curry, Roger Federer dhe Kevin Durant plotësojnë top 10-shen e këtij viti, të përbërë tërësisht nga meshkuj, e cila llogaritet midis 1 majit 2022 dhe 1 majit 2023.

Vlerësimet e Forbes bazohen në paratë e çmimeve, pagat dhe shpërblimet, si dhe vlerësimet e marrëveshjeve të sponsorizimit dhe rrjedhave të tjera të të ardhurave jashtë fushës.

“Marrëveshjet në rritje të ligës për të drejtat e medias dhe mundësitë në rritje jashtë fushës kanë rritur tashmë pagat e atletëve vitet e fundit, por paratë e Lindjes së Mesme po derdhin vaj në zjarr”, shkroi Forbes.

“Në total, dhjetë atletët më të paguar në botë mblodhën rreth 1.11 miliardë dollarë para taksave dhe tarifave të agjentëve gjatë 12 muajve të fundit, 12% më shumë nga 990 milionë dollarët e vitit të kaluar dhe 5% nga rekordi prej 1.06 miliardë dollarësh i vendosur në 2018./ TCH