“Fol në sy”/Ermiona shpërthen ndaj Armaldos: Palaço!

Mbrëmja e djeshme ka sjelll një debat mes Jonës, Armaldos dhe Oltës dhe Kiarës.

Gjatë orëve të vona të natës Olta dhe Armaldo po diskutonin me zë të ulët. Ermiona ka ndjerë bezdisje dhe është revoltuar.

Me tone të larta ajo kërkoi nga të tre banorët që t’i linin këto biseda, madje i’u drejtua Maestros duke i thënë se nuk është as Kiara as Olta, duke i kërkuar që t’i fliste mirë.

Ermiona: Nuk jam as Kiara as Olta. Palaçon me mua nuk e bën njëri. Ishe një i paedukatë, nëse doje të flisje me të, të shkoje diku tjetër. Ec mi Kiara, ça po mendon se është aleati jot? Apo ajo? Asnjë nuk ke aleat.

Kiara: Po nxitohesh shumë.

Ermiona: Nuk jam Luizi unë. Nuk je në dashuri, jemi në lojë bashkë.