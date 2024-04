Fjolla Morina në burg, reagon për herë të parë bashkëshorti i saj: Do ta kalojmë këtë sprovë

Ka reaguar për herë të parë për arrestimin e Fjolla Morinës, Fisnik Syla, bashkëshorti i saj. Përmes një postimi në Instagram, ai tregon se do jetë krah saj pavarësisht situatave.

“Përgjithmonë bashkë. Çdo herë me ty dhe për ty shpirti im. Do ta kalojmë këtë sprovë dhe do të mbetet si një ëndërr e pa dëshiruar. Jam i sigurt që drejtësia do të fitojë dhe pafajësia jote do të vërtetohet. Të dua sot dhe përgjithmonë jeta ime!”, shkruan Syla.

Kujtojmë se Fjolla Morina pas disa muajsh në arrati, u arrestua rreth dy javë më parë në Prishtinë. Ajo është dënuar me 6 vite burg nga Gjykata e Kukësit, për veprën penale “armëmbajtje pa leje”